Homem é assassinado após tentar matar jovem na Boca do Rio

Um homem foi morto na noite desta terça-feira, 2, no bairro da Boca do Rio, em Salvador. Marcelo Gomes Pereira, 19 anos, foi baleado no braço e tórax na 1ª travessa Jorge Amado, por volta das 23 horas, e não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), uma hora antes do crime, Marcelo teria tentado matar Álvaro Nunes dos Santos, 22 anos, na rua da Bolandeira, também na Boca do Rio.

Álvaro foi socorrido e levado para o hospital. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

A polícia ainda apura os responsáveis pela morte de Marcelo. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP).

