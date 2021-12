Homem é assassinado após discussão em pizzaria na Ribeira

Um desentendimento motivou o assassinato de Fábio Luiz dos Santos Carmo, 33 anos, no bairro da Ribeira, em Salvador. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom), a vítima estava na Caravellas Pizza Bar, na avenida Beira Mar, quando discutiu com o autor dos disparos.

Segundo a assessoria da Polícia Civil, a pizzaria já estava com as portas fechadas, aguardando apenas a saída de dois grupos que ainda permaneciam no estabelecimento. Fábio Luiz estava acompanhado da namorada e de familiares em uma das mesas.

O desentendimento começou depois que a espuma de um espumante aberto por um integrante do outro grupo atingiu uma pessoa na mesa de Fábio Luiz, que reclamou da situação.

A reclamação evoluiu para uma discussão entre os integrantes dos dois grupos e um homem, que estava na outra mesa, sacou uma arma e atirou contra a vítima. Em seguida, ele fugiu sem ser identificado.

Fábio chegou a ser levado para o Hospital São Jorge, na Cidade Baixa, mas não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada à 1h12.

A polícia solicitou perícia no local e no corpo da vítima, que apresenta três perfurações de bala. Os peritos também verificam as câmeras de segurança na pizzaria, mas ainda não há confirmação que a discussão foi registrada.

