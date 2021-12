Homem é assassinado ao sair de show no Pelourinho

O jovem Bruno Farias da Conceição de 25 anos foi assassinado na noite deste domingo, 11, após sair do show da banda Olodum. O crime aconteceu quando ele estava com sua irmã, Paloma Farias da Conceição, na motocicleta Honda, placa PLJ-0245, passando pela entrada da avenida J. J. Seabra na Baixa dos Sapateiros.

Segundo informações do 18º Batalhão da Polícia Militar (BPM), a irmã da vítima disse que os dois tinham saído do show na praça Tereza Batista. Quando estavam próximos da Loja Insinuante, os criminosos vieram em uma moto e mataram Bruno. Depois fugiram do local.

As informações iniciais são que os irmãos tenham sido seguidos ao sair do show.

A vítima era moradora da Estrada da Muriçoca em São Marcos. Ainda não há informações sobre a autoria do crime. A polícia investiga o caso.

