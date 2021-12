Homem é assassinado a tiros no Caminho das Árvores

Um homem ainda não identificado foi assassinado por volta das 14h desta sexta-feira, 7, no Caminho das Árvores, bairro nobre de Salvador. O crime ocorreu na Alameda dos Sombreiros, próximo à loja Florence. A vítima estava vestida com a farda da empresa Torre Empreendimentos, que fica situada em Pirajá. Um cartão bancário, com o nome de Luís Victor M. Costa Filho, e uma quantidade de drogas foram encontrados no local.

De acordo com a Superintendência das Polícias Civil e Militar (Stelecom), uma denúncia anônima informou que um carro Honda Fit passou pela região com uma pessoa no porta-malas, gritando por socorro. Uma equipe da 35ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Iguatemi) foi enviada ao local, mas o homem foi econtrado sem vida.

Ainda segundo a Stelecom, a vítima, que estava com as mãos amarradas, foi morta com cerca de seis tiros em várias partes do corpo, inclusive na cabeça. A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas pela polícia.

Conforme a Stelecom, o corpo de Luís foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

