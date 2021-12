Homem é apedrejado e outro golpeado no olho na Boca do Rio

A rua Clemente Mariani, na Boca do Rio, em Salvador, foi cenário de dois crimes nas últimas 12 horas. O primeiro caso aconteceu às 18 horas de terça, 20, quando Paulo Raimundo Ferreira Paim, 32 anos, foi atingindo com um golpe de arma branca no olho.

Ele foi levado para o posto médico do Marback, no Imbuí, e depois transferido para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Na madrugada desta quarta, 21, às 4h30, a rua voltou a ter um ato de violência. O corpo de Antônio Carlos Neris dos Santos, 40 anos, foi achado na via. Ele foi apedrejado na cabeça.

As autorias e as motivações dos dois crimes são desconhecidas. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), não há relação, até o momento, entre os dois casos.

