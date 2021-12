Um homem, identificado como Adreano Ferreira Santos, de 30 anos, sofreu tentativa de linchamento por populares, quando tentava roubar uma mulher na avenida ACM, próximo à loja Comercial Ramos, nesta quarta-feira, 4. Em seguida, ele foi agredido por dois policiais militares do Esquadrão Águia, em Salvador.

O fato foi filmado por um estudante que estava no local. Nas imagens, é possível ver a vítima caída no chão, aparentemente desacordada, enquanto outras pessoas retiravam objetos dele. Quando os policiais chegaram, um dos militares virou Adreano com o pé e em seguida os dois deram pisões na vítima.

Homem é agredido por PMs após tentativa de linchamento

"Na hora de imobilizar, os policiais pisam com força, mas ele já estava imobilizado porque tinha apanhado bastante", contou o estudante, que teve a identidade preservada. O vídeo e fotos da agressão foram enviados para o Whatsapp do Cidadão Repórter (71 - 9601-0020) do A TARDE.

De acordo com a testemunha, Adreani, que estava armado com uma faca, tentou roubar um celular de uma mulher no ponto de ônibus em frente a Comercial Ramos.

"Ele tentou assaltar a mulher, mas não conseguiu. Aparentemente, estava drogado, porque depois saiu perseguindo as pessoas com uma faca na mão. Tentou esfaquear as pessoas na passarela e na rua até que foi perseguido por populares e caiu no chão. Ele foi linchado e ficou desacordado", afirmou o estudante.

Ainda segundo a testemunha, as pessoas que tentaram linchar o rapaz aproveitaram para roubá-lo em seguida. "Acabaram levando objetos dele. Uma pessoa tirou o relógio dele", contou.

Conforme o delegado Nilton Tormes, da 16ª Delegacia Territorial (DT/Pituba), ele já havia roubado três celulares, antes de abordar a mulher. Na delegacia, para onde Adreano foi levado, as vítimas o reconheceram e resgataram os celulares.

O homem chegou a ser socorrido pelo próprio Esquadrão de Motociclistas Águia após a tentativa de linchamento e levado ao Hospital Geral do Estado (HGE), segundo a assessoria da Polícia Militar. O delegado informou que Adreano teve lesões no rosto, face, perna e mão esquerda, mas foi medicado na unidade hospitalar e está bem.

Ainda de acordo com Tormes, Adreano foi autuado por roubo qualificado e encaminhado para a 1ª Delegacia Territorial (DT/Barris), onde ficará à disposição da justiça.

