Homem é agredido e acusa traficantes do Calabar

Maurício França de Jesus, 40 anos, foi agredido em uma 'boca de fumo' na localidade do Camarão, no Calabar, na quarta-feira, 16. À polícia, ele afirmou ter sido submetido ao 'Tribunal do Crime' de traficantes por ter vendido um celular na localidade de Fortaleza, na Federação. Ele disse ter achado o aparelho em uma das escadarias do Calabar.

As informações foram dadas aos policiais de plantão no posto da Polícia Civil do Hospital Geral do Estado (HGE), onde o rapaz deu entrada por volta das 5h15 de quarta-feira, vítima de pauladas, com ferimentos nos braços e no tórax.

Ele afirmou ainda que a 'sessão' foi presidida e as agressões ordenadas pelo traficante Averaldo Ferreira da Silva Filho, o Averaldinho - a Dama de Copas do Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

No entanto, policiais da Base Comunitária de Segurança do Calabar (BCS/ Calabar) apuraram que o homem foi agredido por ter roubado um celular, na localidade do Camarão, no Calabar, e vendido na localidade de Fortaleza, na Federação, conforme informou o capitão Alan Carlos, comandante da BCS/ Calabar.

A agressão ocorreu quando Maurício havia acabado de chegar ao bairro, após vender o celular na Federação. Os traficantes o questionaram sobre o destino do aparelho e, ao responder que havia vendido em uma 'boca de fumo' em outro bairro, ele foi agredido.

Os traficantes conhecidos por Fernandinho, Negão e Bob também participaram da agressão, conforme informações disponíveis no Boletim de Ocorrência (B.O.) do HGE. "Pode ser que Maurício tenha sido agredido por traficantes ligados a Averaldinho, pois o local é uma das área de atuação dele. Mas Averaldinho é procurado da SSP, acho pouco provável que ele estivesse lá", acredita o oficial.

Recebeu alta

Maurício já teve alta médica do HGE. Ele é esperado na 7ª DT (Rio Vermelho para prestar depoimento), de acordo com a delegada Jussara de Souza. Averaldinho, apontado pela vítima como autor e mandante das agressões, foi condenado a oito anos e oito meses de prisão por chefiar o tráfico de drogas na região do Calabar e cumpria a pena em liberdade condicional.

Uma das proibições importas pelo juiz foi a participação em festas de rua. E Averaldinho apareceu em imagens pelas redes sociais em cima de um trio elétrico no Carnaval. A Polícia Civil pediu e a Justiça revogou o livramento condicional de Averaldinho, que entrou no Baralho do Crime.

