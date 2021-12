Homem é agredido com pedra em briga na região da rodoviária

Um homem de 55 anos foi atingindo por uma pedra na cabeça e caiu dentro de uma vala na região da rodoviária de Salvador, na manhã desta segunda-feira, 27, após uma briga de trânsito. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), depois de retirado da vala, o homem foi levado para o Hospital da Bahia, com uma possível fratura no antebraço.

De acordo com o subtenente Cristóvão, da 1ª Companhia Independente da Polícia Militar (PM-BA), o homem saía de carro do condomínio onde mora, mas, por causa do congestionamento que ocorria na pista, discutiu com outros condutores. Durante o bate-boca ele foi atingido com uma pedra.

Testemunhas disseram que o homem foi agredido depois de discutir com o motorista de um carro que realizava transporte clandestino. Agentes da 1ª Companhia Independente de 1º CIPM foram para o local, mas nenhum suspeito ainda foi detido.

