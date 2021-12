Homem é agredido após tentar roubar ônibus em Sete de Abril

Um homem foi agredido por moradores após tentar roubar um coletivo da Integra OT Trans na manhã desta segunda-feira, 22. A agressão ocorreu na rua Nossa Senhora do Carmo, na região do final de linha do bairro de Sete de Abril, em Salvador.

Segundo a Superintendência de Telecomunicação (Stelecom), a ocorrência foi registrada por volta das 7h30. O suspeito roubar o ônibus que fazia a linha Lapa/Barra X Nova Brasília, em frente do Cento Educacional Passo Firme.

Guarnições da 50ª Companhia Independente da Polícia Militar (50ª CIPM/ Sete de Abril) estiveram no local e impediram que a agressão continuasse. Logo depois, os policiais socorreram o homem, ainda não identificado, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em São Marcos.

Após receber os primeiros socorros, ele será levado para a 10ª Delegacia Territorial (DT), em Pau da Lima.

