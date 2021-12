Homem é agredido após estuprar mulher em São Cristóvão

Uma mulher de 34 anos foi vítima de estupro na noite desta quinta-feira, 15, em Salvador, e, ao pedir ajuda, moradores teriam tentado linchar o suspeito. Segundo informações do titular da 12º DT (Itapuã), Jorge Brás Coutinho, um homem identificado como Douglas dos Santos, 23 anos, teria invadido a residência onde a mulher, de iniciais L. N. S., estaria. Em seguida, ele ameaçou a vítima com um garfo. A ação aconteceu na rua Lauro de Freitas, no bairro de São Cristóvão.

Ainda segundo informações do delegado, a vítima voltava da academia por volta de 20h, quando foi atacada e abusada. Ela conseguiu gritar e pedir ajuda de vizinhos. A Polícia Militar esteve no local e interrompeu a tentativa de linchamento dos moradores.

Douglas foi preso em flagrante e está internado em estado grave no Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama. De lá, o suspeito sairá direto para o presídio. Ele é natural do estado de Sergipe e, no momento da ação, trabalhava como pedreiro em uma obra ao lado da casa onde o estupro aconteceu.

