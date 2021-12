Homem e adolescente são mortos a tiros na Boca do Rio

Um homem e um adolescente foram mortos a tiros no bairro da Boca do Rio, em Salvador, na tarde desta segunda-feira, 21. Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), Adson Santos Gonçalves, de 27 anos, e o menor foram assassinados na Rua Alameda Praia do Descobrimento, nas proximidades da Invasão Irmã Dulce.

De acordo com a polícia, as vítimas foram surpreendidas por quatro homens, ainda não identificados, que chegaram em um carro prata atirando. O adolescente foi atingido por 12 tiros em várias partes do corpo. Já Adson sofreu três perfurações na cabeça.

A polícia não tem informações sobre a autoria e a motivação dos homicídios. Após o crime, os atiradores fugiram no mesmo carro e ainda utilizaram o veículo para passar por cima do corpo de Adson. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

