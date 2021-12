Homem e adolescente são mortos a tiros dentro de casa no bairro de Armação

Um homem, ainda não identificado, e um adolescente de 14 foram mortos a tiros dentro de uma casa no bairro de Armação, em Salvador, na tarde desta quarta-feira, 28. O crime aconteceu na 3ª Travessa Nova Paraíso,

De acordo com informações da Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), dois homens armados invadiram o imóvel e fizeram vários disparos contra as vítimas.

Um deles morreu no local e o outro foi encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos e chegou sem vida à unidade. A autoria e motivação do crime são desconhecidas.

