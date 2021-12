Um homem foi acusado por funcionários do restaurante Fast Fusion, na avenida Cardeal da Silva, em Salvador, de agredir e ameaçar de morte a gerente do estabelecimento. O caso aconteceu na noite da quinta-feira, 23, por volta das 19h30.

De acordo com a vítima, Ana Carolina da Conceição, o autor das agressões foi identificado como Andrei Góis, sobrinho do ex-deputado federal constituinte e imortal da Academia de Letras da Bahia (ALB), Joaci Góis. Ele também foi 1º suplente de Celsinho Cotrim (PRTB) na eleição de 2018 para o Senado.

Em um vídeo gravado no estabelecimento, ele aparece proferindo palavras de baixo calão e ofensas, além de ter arremessado um copo contra a funcionária. “Vá tomar no seu c*, p***. “Vocês vão ver, viu? Eu vou fechar essa p* aqui em 15 minutos”. “São 256 policias civis. Se eu quiser, eu mando fechar essa p*** aqui agora, entendeu? E essa p*** aí, você se retrate comigo, viu sua p***?” “Você está jurada”, esbravejou o cliente nas imagens.

Da Redação, com informações de Jefferson Domingos | Foto: Reprodução | YouTube Homem é acusado de agredir e ameaçar gerente de restaurante em Salvador

De acordo com a gerente, Andrei já teria chegado transtornado ao local. Após tentar beijar o garçom e incomodar outros clientes, Ana teria pedido para que ele se contivesse. Foi quando, segundo a vítima, ele se irritou e tentou sufocá-la.

"Ele já tinha vindo duas vezes aqui e pedia tequila, mas não tinha. Como ontem tinha o produto, ele já chegou bastante alterado, mas tentamos relevar algumas atitudes, porque na noite podemos encontrar de tudo. Enquanto eu preparava o drink, ele tentou beijar o garçom à força, que saiu de perto para não render", afirmou a gerente.

"Mas ele continuou a confusão. Começou a importunar clientes. Como à noite eu exerço o papel de gerente, pedi para ele se conter. Isso foi o suficiente para acabar comigo. Ele ficou transtornado, perdeu o controle, me ameaçou e me pegou pelo pescoço. Eu me defendi, mas ele conseguiu me levantar pelo pescoço", declarou Ana.

A gerente, que já fez o exame de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica (DPT), disse que teme pela exposição."Estou com muita dor. Não queria expor minha vida. Não sei se isso ocorreu pela impunidade, ou pela cultura de machismo", finalizou.

Imagens mostram suspeito arremessando copo contra a funcionária

O proprietário do estabelecimento, o empresário Anderson Lima, não estava no local no momento da confusão. No entanto, depois de ser informado sobre o caso, afirmou que iria na delegacia prestar queixa. "Vamos entrar com uma ação contra ele por prejudicar a nossa imagem. Deixar as pessoas com medo de virem aqui", disse Anderson.

A 41ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Federação) foi acionada durante a confusão. Testemunhas disseram, assim como a própria vítima, que Andrei foi ouvido pelos PM’s do lado de fora do restaurante e liberado sem ser conduzido para uma delegacia.

Porém, em nota, a assessoria da Polícia Militar (PM-BA) informou que o suspeito já não se encontrava mais no local quando os policiais chegaram.

As vítimas que sofreram agressão prestaram queixa na 7ª Delegacia Territorial (Rio Vermelho). A equipe do Portal A TARDE tentou contato com Andrei Góis, mas não obteve retorno.

adblock ativo