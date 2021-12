Homem é achado morto dentro de apartamento no Dois de Julho

O corpo de um homem negro, alto, forte, com idade entre 30 e 35 anos, foi encontrado na tarde desta segunda-feira, 7, dentro de um dos apartamentos de um prédio residencial, na Ladeira da Gameleira, no bairro Dois de Julho, próximo ao Museu de Arte Sacra. Nenhum documento de identificação foi localizado.

Conforme a delegada Marilene Lima, do Departamento de Homicídios (DHPP), o rapaz tinha perfurações de arma branca no tórax e no pescoço e, possivelmente, estava morto há cerca de 24 horas.

Segundo a filha da dona no imóvel, o apartamento está alugado para um homem de prenome Diego. "A gente pensou que era ele. Vimos o cachorrinho e ele não saía sem o cachorro", lembrou.

Discussão no imóvel

Ainda de acordo com a delegada, populares informaram que Diego costumava receber pessoas no imóvel e que, na noite de sábado, houve uma discussão. No local, foram encontrados vários cachimbos utilizados para consumo de crack.

A polícia tenta localizar Diego. Ele trabalha como vendedor de água mineral, no Centro da cidade.

