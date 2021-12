Homem é achado enforcado com a própria camisa em cela do DHPP

Ivonildo dos Anjos da Luz, de 25 anos, o Gordinho, morreu na tarde de terça-feira, 20, no Hospital Geral do Estado (HGE), situado na Vasco da Gama, em Salvador, minutos depois de ser encontrado pendurado na grade de uma das celas do Departamento de Homicídios (DHPP), na Pituba.

Ele se enforcou com a própria camisa, por volta das 17h, segundo informações da assessoria da Polícia Civil.

Gordinho havia sido preso às 12h daquele dia, no bairro do Uruguai, na Cidade Baixa, e estava custodiado na unidade aguardando para ser ouvido por um delegado. Ele estava sozinho na cela.

Em depoimento à polícia, outro homem que estava detido na cela vizinha à de Gordinho contou que, durante conversa, ele revelou que pretendia cometer o suicídio.

O delegado José Bezerra, diretor do departamento, instaurou ontem um inquérito para apurar as circunstâncias do fato. A cela onde Gordinho foi encontrado e a cela do outro preso foram periciadas.

O inquérito policial será encaminhado para a Corregedoria da Polícia Civil (Correpol).

Gordinho era investigado por dois latrocínios - roubo com resultado morte -, em Maragogipe, a 140 km de Salvador, e foi detido por força de dois mandados de prisão.

Ele e dois comparsas são suspeitos de matar a tiros o idoso Raimundo Barbosa da Silva, 64, em junho de 2015. O crime foi cometido no distrito de Bento Sardinha, zona rural de Maragogipe.

Soldado de facção

Velho conhecido da polícia, Gordinho integrava uma quadrilha de tráfico de drogas e fazia parte da facção criminosa Katiara. Ele tinha passagem por porte ilegal de arma e tráfico de drogas.

Em 12 dezembro de 2014, Gordinho e o comparsa, Bartolomeu Cavalgando Lisboa, foram detidos por policiais militares na zona rural de Maragogipe. Na ocasião, segundo a polícia, foram encontrados com eles um revólver calibre 38, 12 papelotes de cocaína, 23 ‘dolões’ de maconha e uma moto Honda CG vermelha sem placa.

Em 29 de dezembro do mesmo ano, 17 dias após ser preso, ele fugiu da Delegacia de Maragogipe com mais um preso.

