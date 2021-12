Homem desaparece após esposa deixá-lo na frente de hospital

Antonio Claudio Santos Cristo, 40 anos, está desaparecido desde o dia 29 de junho. Ele foi deixado pela esposa, Isolda Bispo Cristo, em frente ao Hospital das Clínicas, no Campo Grande, onde passaria por revisão de rotina por conta de uma depressão. Isolda foi estacionar o carro e, quando chegou na recepcão do hospital, ele não estava lá. "Mobilizei todo mundo e deixaram eu ter acesso às outras alas do local, mas não o encontramos", disse.

Os dois ainda se falaram pelo telefone quando estavam separados, mas após o desaparecimento, o celular de Antônio só deu caixa postal. Segundo Isolda, Antônio toma o remédio da depressão regularmente. "Ele é centrado, equilibrado e muito responsável. Não entendo como aconteceu", afirmou. Natural de Alagoinhas, Antônio não sabe andar por Salvador e a família já o procurou em hospitais e delegacias da região do Canela, Campo Grande e Piedade.

Isolda afirmou que os amigos dele vão ter acesso às câmeras de vigilância do local para saber se conseguem descobrir o que aconteceu com Antônio.

Os telefones de contato da família para quem tiver uma pista de Antônio Claudio são: (75) 83428262, (75) 9271-8915, (75) 8334-3398, (75) 9174-2106, (75) 9110-9667 e (71) 9706-6315

