Homem desaparece após entrar na Lagoa do Abaeté

Um homem desapareceu após entrar na Lagoa do Abaeté, no bairro de Itapuã, em Salvador, neste domingo, 22. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), um bombeiro voluntário informou o desaparecimento da vítima por volta das 10h50.

O Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros (Gmar) fez buscas no local até a tarde deste domingo, mas não conseguiu localizar o homem.

Não há informações da identidade da vítima. A operação de buscas será retomada na manhã de segunda-feira, 23.

Esse é o terceiro caso de desaparecimento registrado neste domingo. Um homem também sumiu depois que caiu em uma escuna na Baía de Todos-os-Santos. Um pescador também está desaparecido.

