Homem declarado morto fará radioterapia no Santa Izabel

O vidraceiro Valdelúcio de Oliveira Gonçalves, 55, inicia a radioterapia para tratar de um câncer ainda esta semana no Hospital Santa Izabel, segundo a direção da unidade de saúde. Ele já passou por uma tomografia, procedimento anterior obrigatório, e aguarda ser chamado.



No último dia 25, o paciente apresentou sinais vitais depois de ter tido a morte confirmada por uma equipe médica do Hospital Geral Menandro de Faria (HGMF), em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Segundo a assessoria das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), responsável pela administração do Hospital Santo Antônio, onde Valdelúcio permanece internado em uma enfermaria, ele está lúcido, caminhando, e apresenta estado de saúde estável.



Áurea Gonçalves, 67, que acompanha o sobrinho no hospital, conta que continua orando pela saúde de Valdelúcio e que fará a doação das despesas - que seriam utilizadas com o velório - às Osid, assim que houver a devolução do dinheiro.

"Ainda não tive tempo de pedir a devolução, porque passo a maior parte do dia com o meu sobrinho", disse.

Ela convive com Valdelúcio há 20 anos e acredita que ele "ressuscitou" por um milagre de Irmã Dulce, pois, enquanto os médicos o atendiam, ela fez um pedido à beata.

A sindicância aberta pela Sesab para verificar se houve falha no procedimento utilizado para atestar a morte do homem deve ser finalizada no dia 25 deste mês, prazo máximo para a conclusão.

Valdelúcio já estava envolvido em um lençol e com etiqueta nos dedos quando o irmão Waldélio de Oliveira, 37, percebeu um movimento no tórax, ao entrar no necrotério para vesti-lo.

Há seis meses, Valdelúcio foi diagnosticado com câncer na base da língua e, há quatro, era atendido nas Osid. Segundo a família, ele ficou 15 dias internado, pois o estágio do câncer avançou.

Ainda conforme os parentes, no último dia 29, ele voltaria para começar a quimioterapia no Hospital Santo Antônio e a radioterapia no Hospital Santa Izabel.

Chances e métodos

Chefe do serviço de cirurgia de tumor em cabeça e pescoço no Hospital Aristides Maltez, Ivan Agra diz que o câncer de base de língua é um dos que têm mais chances de cura com o tratamento.

Entretanto, o resultado depende de cada caso, de acordo com o especialista. Segundo ele, a doença está associada ao tabagismo e ao etilismo (excesso de bebida).

Mas uma causa menos discutida no país, porém possível, é a infecção por HPV (papilomavírus humano). Dois tratamentos podem ser feitos: a quimioterapia com radioterapia ou cirurgia seguida de radioterapia.

