Homem de muleta rouba malote de banco no Cabula

Um homem de muleta rendeu um segurança de carro-forte e roubou, nesta quarta-feira, 4, um malote de dinheiro em frente ao Banco do Brasil (BB) da rua Silveira Martins, no Cabula. Mais oito ou nove homens vestidos com roupas de operário deram suporte à ação.

O crime aconteceu por volta das 9h da manhã. Os bandidos desferiram disparos de arma de fogo para o alto, antes de fugir em três carros.

O aposentado Eduardo Bispo, 63 anos, estava na fila do Itaú que fica ao lado do BB e viu a cena. "Havia um homem de muleta em frente ao banco. Quando o segurança passou com o malote, ele largou a muleta, puxou duas armas e disse 'perdeu, perdeu'. Pensei que era brincadeira", relata.

"O ladrão colocou uma arma no pescoço e outra na costela do rapaz. Os outros seguranças que faziam a vigilância não puderam fazer nada, porque o amigo já estava rendido", completa.

Garis

A operadora de caixa Vanuza Moura viu de três a quatro homens com roupas parecidas com as de gari sentados no estacionamento antes da chegada do carro-forte.

Os mesmos homens colocaram capuz no rosto e participaram da ação. Um Ford Fiesta branco utilizado na fuga e as roupas usadas pelos ladrões foram encontrados na rua Ilha dos Frades, distante cerca de 500 metros do local do crime.

Os macacões eram cor de laranja, mas não eram de gari. Um morador disse que viu três homens saírem do carro tirando as roupas. Eles fugiram a pé pelo conjunto habitacional CHOPM 1.

Segundo a titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, Francineide Moura, o Fiesta foi roubado no último dia 23, no Conjunto dos Comerciários, no Stiep. O veículo estava com a placa OVA-4635, que corresponde a outro Fiesta branco, sem restrição de roubo.

