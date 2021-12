Homem de 56 anos é morto na porta de casa no Retiro

Um homem de 56 anos foi morto na manhã desta sexta-feira, 7, na porta de sua residência, no Arraial do Retiro.

De acordo com informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), Roberto Marques Santos saía para trabalhar quando foi alvejado em diversas partes do corpo, inclusive na cabeça.

Uma viatura da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) está no local e aguarda a chegada de uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realizar a perícia.

Ainda não há informações sobre a autoria nem motivação do crime, que será investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

Registro de homicídios

A polícia registrou ainda, na noite desta quinta-feira, 6, um homicídio e uma dupla tentativa no bairro da Mata Escura, em Salvador.

Marcelo Ferreira da Costa, de 34 anos, foi assassinado por volta de 20h30, na Terceira Travessa São Miguel, próximo à Igreja Assembleia de Deus.

A vítima foi abordada por cerca de 20 homens, que dispararam vários tiros. Além de Marcelo, Márcio Ferreira Costa e Ubiraci Oliveira Gomes também foram atingidos e socorridos para o Hospital Geral Roberto Santos.

Os autores dos disparos ainda não foram identificados, mas o crime está relacionado ao tráfico de drogas na região.

Já no município de Pojuca, por volta de 23h, Josenilton dos Santos Freitas foi morto com um golpe de faca na região do tórax. Não há informações sobre a motivação do crime.

Ainda na noite desta quinta, por volta de 23h27, Eduardo José Peixoto dos Santos, de 22 anos, sofreu uma tentativa de homicídio no bairro de Nova Brasília.

A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo nas regiões das coxas, braço direito e abdômen, e socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral do Estado (HGE).

Ainda não há informações sobre a autoria do crime mas, segundo a polícia, ele está relacionado ao pagamento de dívidas de drogas.

