Homem de 52 anos é morto a tiros após discussão com vizinho em Pernambués

Morreu na noite deste sábado, 19, no Hospital Geral do Estado (HGE), Edmundo Gonçalves de Lima Filho, de 52 anos. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi baleada após discutir com um vizinho, na rua Potiraguá, no bairro de Pernambués, em Salvador.

Conforme a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 20h40, quando policiais militares da 1ª CIPM faziam ronda no bairro e foram informados, através do Centro Integrado de Comunicação (Cicom), sobre um homem atingido por disparos de arma de fogo.

No local, a guarnição da PM foi informada que a vítima já havia sido socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde não resistiu. Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) realizam incursões para localizar o suspeito. As investigações terão continuidade na 2ª Delegacia de Homicídios (DHCentral).

adblock ativo