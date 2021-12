Homem dá calote em motel e em garotas de programa e é preso

Após passar a noite com três garotas de programa, um homem aparentando ter 28 anos se recusou a pagar pelo serviço oferecido pelas profissionais. Na manhã desta sexta-feira, 7, ele tentou deixar o Motel Le Royale, na avenida São Rafael, em São Marcos, também sem pagar a conta. Nem ele nem as mulheres tiveram os nomes revelados.

Segundo uma funcionária do motel, o homem já chegou com as três garotas de programa e, na hora de pagar, disse não ter dinheiro. Policiais da 50ª Companhia Independente de Polícia Militar (50ª CIPM - Sete de Abril) foram acionados e o homem e as três mulheres foram levados à delegacia. O homem pagou a dívida com o motel e foi liberado.

