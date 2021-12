Homem considerado líder do tráfico de Águas Claras é morto

Mateus Gomes Teixeira, o Índio, foi morto na tarde desta terça-feira, 21, após trocar tiros com policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no local chamado Labirinto, em Cajazeiras. Índio é acusado de chefiar o tráfico de drogas em Águas Claras e Cajazeiras.

Índio foi levado para o Hospital Eládio Lasserre, em Cajazeiras, mas já chegou sem vida. Ele foi incluído no Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública como o 10 de Ouros, substituindo Antonio Dias de Jesus, o Colorido, que foi preso em São Paulo em junho.

