Homem confessa ter participado de assassinato de adolescente

Geovane de Santana Rocha, de 21 anos, confessou à delegada Carmen Dolores, titular da 14ª Delegacia (Barra), na tarde de quarta-feira, 5, participação na tentativa de roubo que resultou na morte do estudante Claudson Alberto Silva Júnior, 15, no último dia 29, na Barra, em Salvador.

Contudo, afirmou que toda a ação criminosa foi articulada pelo comparsa, o adolescente de 17 anos apreendido no sábado passado. Ele negou que a arma usada no crime, um revólver calibre 38, lhe pertença.

“Ele atribuiu tudo ao menor, como se o menor o tivesse aliciado. A linha dele [defesa] foi de negativa de autoria. Mas temos a arma e a moto usadas no crime. Temos provas suficientes para indiciá-lo como latrocida”, garantiu a delegada.

Apresentação

A motocicleta usada pela dupla no dia da tentativa de roubo pertence a Geovane e foi adquirida por meio de um consórcio, segundo revelou a titular.

Geovane foi preso, na manhã de quarta, por força de um mandado de prisão preventiva, assim que se apresentou na 2ª Vara da Infância e Juventude, na avenida Bonocô.

Nos dias em que permaneceu foragido, Geovane se abrigou na Praia do Forte [Litoral Norte], no bairro do Saboeiro, em Salvador, e em Bom Despacho, na ilha de Itaparica. “Ele descobriu que o garoto [Claudson] tinha ido a óbito e fugiu”, disse Carmen Dolores.

Frieza

Conforme a delegada, durante o depoimento, Geovane não expressou remorso. “Ele demonstrou frieza. Estava preocupado com a moto. Se ficaria apreendida”, contou ela. Quando usou o veículo, Geovane adulterou a placa, transformou com fita adesiva o número 6 em 8, na intenção de dificultar a identificação.

A polícia chegou até a dupla criminosa após analisar as imagens das câmeras de segurança da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

O percurso da fuga deles foi registrado até a comunidade da Portelinha, localizada na Lapa, onde o adolescente mora com a família. Geovane, por sua vez, residia na região do Campo da Pólvora.

adblock ativo