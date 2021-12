Homem confessa ter matado Augusto Omolú após relação sexual

A polícia apresentou na manhã desta segunda-feira, 5, o homem que matou o dançarino e coreógrafo Augusto Omolú, no dia 2 de junho, no município de Lauro de Freitas. Clevérson Santos Teixeira, conhecido como "Bobó", de 20 anos, confessou ter golpeado a vítima com quatro facadas e fugido do local em seguida.

Durante a apresentação, realizada no auditório da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), a polícia explicou as circunstâncias do crime.

Segundo as informações divulgadas, os dois se conheceram horas antes do crime, no Bar do Cláudio, na localidade de Portão. Na saída, Omolú convidou Clevérson para fazer um programa em sua casa, pelo valor de R$ 100.

Antes de chegaram à chácara, os dois passaram em uma loja de conveniência para comer e compraram três latas de cerveja.

Já na residência do dançarino, os dois mativeram relações sexuais. Após um desentendimento, Clevérson disse que ia buscar uma cerveja na cozinha e voltou com uma faca do tipo peixeira, desferindo os golpes na vítima.

Algumas pistas ajudaram a polícia a identificar o autor do crime, como uma nota fiscal da compra na loja de conveniência, que estava no carro da vítima. Entretanto, a principal prova foi o celular de Omolú, que foi roubado por Clevérson e trocado por cocaína com o traficante Aldair Iran Moreira Ramos.

Aldair, por sua vez, vendeu o celular para Paulino dos Santos, de 57 anos. Durante as investigações, a polícia prendeu Paulino e conseguiu chegar até Clevérson, que foi capturado na última sexta-feira, 2, em sua residência, localizada ao lado do Bar do Cláudio.

A polícia já possuía um mandado de prisão contra Clevérson, que foi indiciado por homicídio doloso. Caso seja condenado, a pena pode variar de 12 a 30 anos de prisão.

adblock ativo