Homem comete suicídio em restaurante no Rio Vermelho

Um homem de identidade não revelada cometeu suicídio dentro de um restaurante no Rio Vermelho, em Salvador, na tarde desta segunda-feira, 8.

De acordo com uma testemunha, que não quis se identificar, o homem entrou do estabelecimento Tri de Boa, fez uma refeição e depois tirou a própria vida no banheiro, com um tiro de rifle.

Os garçons Luís Carvalho e Antônio Carlos, de um restaurante próximo, informaram que tudo aconteceu no horário de almoço, antes das 14h, e, após o ocorrido, os clientes saíram do restaurante.

Durante toda a tarde, o estabelecimento permaneceu de portas e cortinas fechadas, evitando que curiosos tivessem acesso ao local. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) e chegou ao local por volta das 17h e fez a retirada do corpo, que estava sem nenhum documento de identificação. O caso ainda está sendo investigado.

Onde procurar ajuda?

O Centro de Valorização da Vida (CVV) atende todos os dias da semana, 24 horas por dia, pelo telefone 188, por e-mail ou chat com total sigilo e de forma gratuita.

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são unidades especializadas em saúde mental para tratamento e reinserção social de pessoas com transtorno mental grave e persistente.

As unidades oferecem atendimento interdisciplinar, composto por uma equipe multiprofissional que reúne médicos, assistentes sociais, psicólogos, psiquiatras, entre outros especialistas.

