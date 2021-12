Homem com três mandados em aberto é flagrado em praça do Campo Grande

Um homem foi flagrado por uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM), neste domingo, 27, tomando banho na fonte luminosa da Praça do Campo Grande, no centro da cidade.

Os agentes patrulhavam a região por meio de rondas quando avistaram o homem. Os guardas perdiram que ele saísse do local e, visivilmente, ficou nervoso. Ao realizar abordagem, foram encontrados uma arma branca (faca), uma pedra de Crack, um cachimbo para uso da droga e algus pertences de uso pessoal.

Os agentes realizaram a consulta com nome do suspeito na Central de Operações do órgão, sendo encontrados três mandados de prisão em aberto, dois inquéritos por roubo e um por furto. Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes, na avenida ACM, para adoção das medidas cabíveis, onde ainda foram constatadas passagens por extorsão e vias de fatos.

