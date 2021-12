Homem com tornozeleira eletrônica é preso por roubo no Largo da Vitória

Um homem, que usava tornozeleira eletrônica, foi preso nesta quarta-feira, 17, acusado de praticar roubos no Largo da Vitória, em Salvador. A polícia realizava ronda no local e ao visualizar a viatura, o suspeito tentou fugir.

Agentes solicitaram o apoio da central de monitoramento da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) para rastrear o homem em tempo real. Ele foi localizado na Rua Prediliano Pita, no bairro do Garcia. Ao avistar os policiais, o meliante tentou fugir novamente, mas foi preso no Morro do Garcia e conduzido para a 14ª Delegacia Territorial (Barra), onde uma vítima o reconheceu.

