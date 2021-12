Homem com tornozeleira eletrônica é preso na Avenida São Rafael

Um homem que fazia uso de tornozeleira eletrônica foi preso no final da manhã desta quinta-feira,3, na localidade Colinas do Mar, na região da avenida São Rafael, em Salvador. Jeferson Daniel da Silva Santos, também conhecido como 'Pateta' , já havia sido preso no último dia 6 de abril por envolvimento com tráfico de drogas e assassinato.

Jeferson foi encontrado por policiais da 50ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Sete de Abril) vendendo drogas na região. Com ele foram apreendidos porções de crack, cocaína e alguns pinos utilizados para embalar as drogas.

"Pateta" foi apresentado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde será investigado pela prática de homicídios.

Pinos para embalar as drogas eram comercializados por Pateta pelo valor de R$ 10 | Foto: Divulgação SSP

Materiais apreendidos com pateta | Foto: Divulgação | SSP

