Homem com tornozeleira eletrônica é preso com veículo roubado

Um homem foi preso pela terceira vez na manhã desta quarta-feira, 24, em um pouco mais de 30 dias. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), divulgadas nesta quinta-feira, 25, Pablo Correia dos Santos, 18 anos, usa uma tornozeleira eletrônica.

Nesta última prisão, Pablo estava em Paripe mesmo local onde ocorreu os dois último flagrantes. Ele estava em um carro modelo Fiesta, placa OUT 5289, que teria sido roubado em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). No início deste mês, ele foi detido com uma motocicleta, também fruto de assalto.

Em setembro Pablo foi localizado com porções de cocaína. Os três casos foram registrados na 19ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Paripe).

adblock ativo