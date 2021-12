Homem causa confusão e agride mulher em bar no centro de Salvador

Um homem de 32 anos anos invadiu o Espaço Cultural Caras & Bocas na madrugada deste domingo, 1º, agrediu uma das proprietárias e danificou objetos no local, que fica na rua Carlos Gomes no centro de Salvador.

De acordo com informações da Polícia Civil (PC), Edson Oliveira Lima Macedo disse que é usuário de drogas, faz uso de remédio controlado e tinha ingerido bebida alcoólica antes de entrar no bar.

O suspeito começou o conflito após pegar um ônibus no comércio e causar uma confusão dentro do coletivo. Com o tumulto, o motorista perdeu o controle e o veículo colidiu com um muro. Após sair do ônibus, ele entrou no Caras & Bocas, causou o transtorno, além de agredir uma mulher.

Na saída do bar, Edson ainda danificou, com um pedaço de madeira, um veículos que fazia transporte de passageiros. Ele tentou entrar em outro estabelecimento, mas foi impedido e brigou com uma funcionária que estava na portaria do local.

Edson foi encaminhado pelos agentes para uma unidade de saúde, mas recusou o atendimento médico e foi levado para uma unidade psiquiátrica e foi medicado.

Ainda de acordo com a polícia, o suspeito estava alterado e falava frases desconexas, além de ter quebrado objetos em uma das unidades onde foi atendido.

As pessoas envolvidas foram ouvidas pelos policiais. Ele foi encaminhado para Central de Flagrantes e o caso vai ser investigado pela polícia.

adblock ativo