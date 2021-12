Homem cai em trilhos do metrô na Estação Rodoviária e interrompe linha 2

Um homem caiu nos trilhos do metrô e deixou linha 2 do modal com atrasos, na manhã desta terça-feira, 12, na Estação Rodoviária, em Salvador.

Em nota, a CCR Metrô Bahia, empresa responsável pela administração do modal, informou a vítima caiu na via por volta das 6h17 e foi socorrida imediatamente pelos Agentes de Atendimento e Segurança. Ainda não se sabe o que teria ocasionado a queda da vítima.

Durante o período do socorro, os serviços da linha 2 foram impactados com maiores intervalos entre trens.

Às 06h36, após 19 minutos, tempo em que foi feita a retirada do homem do local, e inspeção realizada por colaboradores para certificação de que a via estava livre, o trem seguiu a viagem no sentido Acesso Norte e a circulação de trens foi reestabelecida.

Ainda de acordo com a CCR Metrô Bahia, a circulação na linha 1 não foi afetada. Não se sabe o estado de saúde da vítima.

