Homem cai de prédio na avenida ACM

Um homem caiu de um prédio em frente ao Sams Club, na avenida ACM, na manhã desta terça-feira, 23. Carlos Alberto Santos Souza, 51 anos, era funcionário do edifício empresarial Delta e havia chegado para trabalhar quando foi ao terraço olhar as condições do tanque. Nesse momento, ele caiu do prédio.

Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou o óbito. Ainda não se sabe se a vítima caiu ou se jogou do prédio. O caso está sendo investigado pela 6ª Delegacia (Brotas).

