Homem cai de prédio ao tentar fugir da polícia no Costa Azul

Um homem foi preso e dois adolescentes apreendidos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas durante a operação Atlântico Forte, no fim da tarde de domingo, 29, na localidade do Inferninho, no Costa Azul, em Salvador. Segundo a polícia, Eduardo Silva Santos, 3 1 anos, sofreu lesões em várias partes do corpo quando tentava fugir de policiais militares.

O rapaz foi levado ao Hospital Geral do Estado (HGE). No Boletim de Ocorrência (BO) registrado no posto da Polícia Civil da unidade consta que Eduardo entrou em um edifício, ao perceber a presença dos PMs, e sofreu as lesões após bater a cabeça em uma janela do prédio, se desequilibrar e cair ao tentar passar para a laje de uma casa.

Ainda conforme o BO, Eduardo foi preso com "certa quantidade" de cocaína e maconha, além de material para embalar drogas na Rua Inferninho de Cima. Ele foi levado à 9ª DT (Boca do Rio) e os menores à Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), segundo nota envjada pela PM.

Irmã está procurando

"Eles possuíam uma pequena quantidade de entorpecentes (maconha e cocaína), acondicionadas em pinos plásticos e três aparelhos celulares", diz a nota enviada pelo Departamento de Comunicação Social (DCS) da PM. A delegada Rogéria Araújo, titular da 9ª DT (Boca do Rio), não informou sobre o caso.

Por telefone, uma irmã de Eduardo afirmou desconhecer o envolvimento dele com o tráfico de drogas. Ela soube da prisão pela reportagem. "Eu estava tentando falar com ele desde cedo. Você sabe onde o encontro?", questionou ela.

Em cumprimento à determinação do Conselho Federal de Medicina (CFM) e do Ministério Público, a Sesab não fornece mais informações sobre pacientes internados na rede de assistência estadual.

