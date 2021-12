Homem briga com o ex, incendeia padaria e tenta se matar

O cabeleireiro José Alves de Moura não se conformou com o fim do relacionamento e tentou se matar após brigar com o antigo namorado na manhã desta quarta-feira, 1º, no Largo de Roma, em Salvador.

A discussão teve início quando Moura foi ao local de trabalho do ex, na panificadora Deli Roma (na rua Caminho de Areia), para pedir que ele reatasse o namoro, não sendo atendido pelo homem.

Inconformado com a negativa, o cabeleireiro foi falar com o patrão do antigo namorado para pedir que o rapaz fosse demitido, mas o proprietário não o atendeu.

Diante de mais uma negativa, Moura resolveu atear fogo no estabelecimento. Logo depois, ele tentou suicídio ao cortar superficialmente o pescoço com uma faca, segundo informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom).

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram socorro à vítima, após ele ser retirado do imóvel. Moura, no entanto, mesmo ferido, resistiu a ser medicado.

Por conta do incêndio, que destruiu o estabelecimento, homens do Corpo de Bombeiros foram chamados e controlaram as chamas.

Retificação

Antes, a Stelecom tinha informado que o homem, além de se ferir e incendiar a panificadora, tinha também ateado fogo no próprio corpo. A informação, no entanto, foi retificada.

Rede social

Pela rede social Facebook, Mauro (que aparece com o nome de Chambinho Moura) afirmou que as pessoas iriam se surpreender com ele na manhã desta quarta. A postagem foi feita minutos antes dele colocar fogo no estabelecimento onde o ex trabalhava.

Na mensagem, ele afirmou: "Ta chegando o momento sento todos vao se surpreende comigo, mais o que ta feito ta feito (sic)".

