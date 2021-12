Homem bate carro em viatura da PM e morre na Paralela

Um homem morreu, na madrugada deste sábado, 11, na Avenida Paralela, em Salvador, após o veículo em que estava colidir contra a traseira de uma viatura da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) na altura da entrada do bairro de Narandiba, no sentido Centro.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a vítima fatal, que morreu no local, dirigia um veículo Ford Fusion e levava outras três pessoas no veículo.

No acidente, sete pessoas ficaram feridas, sendo quatro policiais militares. Todos eles foram atendidos por equipes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O estado de saúde das vítimas ainda é desconhecido.

Em nota, a PM-BA informou que uma guarnição do Esquadrão de Motociclistas Águia realizava abordagem a um veículo suspeito, quando foi surpreendida por outro carro em alta velocidade, que se chocou com a viatura.

"Equipes da PM deram apoio ao socorro e isolaram o local até a chegada da perícia. Todos os fatos foram registrados na Corregedoria da Polícia Militar, na Transalvador e na Polícia Civil para adoção das medidas legais cabíveis", disse a PM.

Um dos três policiais militares feridos já recebeu alta médica. Outros dois, segundo a PM-BA, continuam internados.

Vídeo feito por transeunte momentos após a colisão mostra as vítimas sendo atendidas e como os veículos ficaram.

