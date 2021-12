Homem baleado obriga mulher a socorrê-lo para hospital

Antônio Marcos Dantas da Silva, 30 anos, foi levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), após ser baleado em várias parte do corpo por um grupo de homens fortemente armado, no bairro de Bom Juá, em Salvador. A situação foi registrada por volta das 20h40, na rua Onze de Fevereiro, próximo ao Bar da "Negona".

De acordo com a polícia, durante o ataque, Antônio entrou em luta corporal com um dos criminosos, tomou a arma dele e conseguiu escapar com vida. Ele ainda usou o revólver do bandido para obrigar uma mulher que passava pelo local a levá-lo para um hospital. Logo após deixá-lo na unidade de saúde, a mulher foi liberada. Ela não foi ferida.

O homem baleado está internado no HGE, na avenida Vasco da Gama, e o estado de saúde dele não foi divulgado.

Junto com Antônio, estava Luís Rodrigo Costas dos Santos, 21 anos. Ele também foi atingido em várias partes do corpo e morreu no local. Conforme a polícia, Luís já colecionava diversas passagens pela polícia e, inclusive, já tinha sofrido uma tentativa de homicídio.

A Polícia Militar foi para o local, mas os suspeitos já tinham fugido. A 4ª DT (São Caetano) investiga o caso. A suspeita é que o crime tenha relação com a rivalidade pelo tráfico de drogas entre ruas da região.

