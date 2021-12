Homem baleado no Imbuí é primo da cantora Ju Moraes

A sambista Ju Moraes utilizou as redes sociais para pedir o apoio dos fãs na recuperação de seu primo, Leonardo Moraes de Almeida, de 33 anos, que foi baleado na madrugada deste sábado, 13, no Largo do Imbuí. Leonardo foi atingido no abdômen e socorrido apra o Hospital Geral Roberto Santos, no Cabula.

Em seu perfil no Instagram, a cantora demonstrou sua indignação com o caso. "Esse é meu primo Leonardo Moraes de Almeida, tem 33 anos, foi brutalmente baleado por um policial civil inescrupuloso nessa madrugada em Salvador por causa de uma briga de bar e encontra-se em estado grave no Hospital Roberto Santos. Peço a todos vocês que nos ajudem nessa corrente de oração, por favor! Nossa família agradece. Obrigada", escreveu.

Além de Leonardo, o jovem Lucas Urpia de Almeida Lima, de 19 anos, também foi baleado no abdômen e levado para o Hospital Geral do Estado (HGE).

O crime aconteceu por volta das 1h30, quando dois homens atiram contra as vítimas. Segundo informações de testemunhas ouvidas pela polícia, os dois rapazes atingidos teriam mexido com duas mulheres acompanhadas em um bar.

adblock ativo