Homem baleado em Periperi tinha acabado de sair da igreja

“Aquele tiro era para ser em mim”, disse emocionado o aposentado Walter Carlos dos Santos, 60 anos, sobre o projétil que matou o amigo de infância, o comerciante Aloísio da Silva Santos, 52, na noite de domingo (19), na Praça do Balão, em Periperi.

Walter, Aloísio e mais quatro pessoas haviam acabado de sair de um culto evangélico na Igreja Batista Pentecostal Revelação de Jesus e seguiam para casa, quando o crime ocorreu. Dois jovens também foram baleados na ação.

“Saímos da igreja conversando, brincando, alegres. Cerca de 100 metros à frente, uma moto com dois homens passou por nós e parou logo à frente. O carona desceu, pegou a arma e começou a atirar a esmo. O cara parou em minha frente”, contou Walter.

O grupo seguia junto. Aloísio caminhava ao lado direito de Walter e as demais pessoas seguiam ao lado esquerdo. “Virei para livrar as pessoas dos tiros, empurrando-as para o passeio da praça. Aloísio veio atrás e foi baleado na cabeça”, completou ele.

Aloísio foi levado por PMs da 18ª CIPM (Mirantes de Periperi) ao Hospital do Subúrbio, cerca de meia hora após o fato. Ele já chegou morto ao hospital.

Jovens baleados

Os dois jovens baleados foram Joseval Santos Souza, o Puti, 18, ferido em uma das pernas e no braço esquerdo, e Rafael Santana Souza, 28, baleado na região das nádegas. Eles foram levados por um homem ao Hospital do Subúrbio e não correm risco de morte, conforme informações da Polícia Civil.

O amigo de Aloísio, Walter Carlos dos Santos, contou ainda que Joseval e Rafael estavam sentados na Praça do Balão, quando o carona desceu da moto e começou a atirar. “Eles passaram correndo entre minha esposa e eu, na hora dos tiros”, disse Walter.

A versão da Polícia Civil condiz com a contada por Walter. Segundo informações da assessoria da autarquia, o crime foi praticado por dois homens em uma moto, sendo que o carona foi quem atirou. A polícia ainda não identificou quem era o alvo do ataque, bem como a autoria e a motivação do mesmo.

“Foi um choque para toda a família. Espero que a polícia descubra quem fez isso com meu irmão”, afirmou o cabeleireiro Mauro da Silva Santos, 50. Aloísio deixa um filho de 12 anos.

O corpo dele foi enterrado na tarde deta segunda-feira, 20, na Ordem Terceira de São Francisco, na Baixa de Quintas.

