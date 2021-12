Homem baleado durante assalto a shopping morre no HGE

O representante comercial Ricardo Daniel Almeida Souza, de 22 anos, que foi baleado durante uma tentativa de assalto, na última terça-feira, 13, ao shopping Victoria Center, localizado na Barra, morreu na noite de quarta, 14.

Ricardo foi atingido no abdômen ao tentar segurar o assaltante, que havia desistido de roubar a joalheria Mabene Joias, localizada no estabelecimento. As câmeras de vigilância do centro comercial e da loja estão sendo analisadas pela polícia para tentar identificar os criminosos.

Ele estava internado em estado grave no Hospital Geral do Estado (HGE), onde passou por cirurgia para retirada do projétil. No entanto, o seu estado de saúde não melhorou e morreu por volta das 20h30.

O crime

Mesmo após o assaltante ter desistido de roubar a joalheria Mabene Joias, no shopping Victoria Center, na Barra, o marido da proprietária gritou "Pega ladrão". Não deu outra! O revendedor de produtos de beleza Ricardo Daniel Almeida Souza, 22, tentou segurar o bandido e acabou baleado no abdômen.

O crime ocorreu por volta das 13h20. A delegada Jussara Santos de Souza, titular da Delegacia do Rio Vermelho (7ª DT), informou que o bandido pediu para entrar na joalheria, interessado em derreter uma corrente de ouro. A proprietária havia ido ao banheiro. Apenas o marido dela e uma funcionária estavam na loja. O marido disse a ele que o estabelecimento não fazia esse tipo de serviço.

O bandido fugiu numa moto preta Honda Titan (NZY-2423) com um comparsa. "Eles nem saíram em alta velocidade. Saíram tranquilamente", contou o vigia Cláudio Silva, 42. "O pessoal ficou gritando 'ladrão, ladrão'. O rapaz correu atrás do bandido, o segurou por trás. Mas o cara foi mais rápido, conseguiu se soltar e atirou nele". Na ocorrência registrada no posto da Polícia Civil do HGE consta que Ricardo ia a um restaurante com uma amiga, quando viu um homem saindo correndo da joalheria com uma arma na mão. A arma teria caído no chão e Ricardo a chutou. O bandido recuperou a arma e atirou.

Luta corporal

Ainda de acordo com a delegada Jussara Souza, o assaltante seguia em direção à saída do shopping, que dá na Rua Comendador Francisco Pedreira, sem levar nada. Ricardo entrava no centro comercial quando ouviu os grito de "Pega ladrão". E partiu para cima do assaltante. Houve luta corporal e ele deu chute na barriga do bandido. O homem puxou a arma. Ricardo deu um golpe na mão dele, conseguiu derrubar a arma no chão e, mais uma vez, foi para cima do assaltante, que conseguiu se soltar e atirou nele.

adblock ativo