Homem atira em ex-mulher e atinge amigo na ladeira da Soledade

Carlos Antônio Matos dos Santos foi preso na madrugada de sábado, 10, ao tentar matar a ex-esposa na ladeira da Soledade, em Salvador. Ele atirou na direção de Marlene São José Aragão, mas atingiu um amigo dela, identificado como Raimundo Nonato Soeiro da Silva.

De acordo com a Polícia Civil (PC-BA), Marlene estava em casa com o amigo quando foi surpreendida por Carlos, que invadiu a residência e disparou contra Marlene. O tiro chegou a atingir o rosto da ex-mulher, porém, ricocheteou e acertou as costas de Raimundo.

Autuado por tentativa de feminicídio e de homicídio, Carlos passará por audiência de custódia, na qual a Justiça vai decidir se ele responderá pelo crime em liberdade.

O suspeito já possuía uma medida protetiva por ter um histórico de agressões à companheira. Por isso, a prisão foi comunicada à Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam/Brotas), onde a unidade oficiará à Justiça sobre o descumprimento.

