Homem atingido por ônibus morre no HGE

O homem que foi atingido por um ônibus, na última quinta-feira, 3, na Baixa de Quintas, em Salvador, morreu na manhã deste sábado, 5, no Hospital Geral do Estado (HGE), onde estava internado, segundo informações da unidade de saúde.

O acidente aconteceu, na Rua General Argôlo, após o motorista da empresa União, que fazia a linha Pituba - Santa Mônica, tentar desviar de um poste, perder o controle da direção, bater em outro poste e invadir uma loja de autopeças.

A vítima, um idoso que não teve o nome divulgado, passava pela calçada no momento do acidente e foi atropelado pelo veículo. Ele ficou preso embaixo do ônibus e foi socorrido com a ajuda do Corpo de Bombeiros e de uma ambulância do Serviço Móvel de Urgência (Samu). Em seguida, ele foi encaminhado ao HGE, com trauma no rosto.

A princípio, a informação era de que ninguém teria ficado ferido, mas, minutos depois, as pessoas que estavam no local perceberam que um homem estava debaixo do coletivo. Nenhum passageiro ficou ferido na colisão.

adblock ativo