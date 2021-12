Homem atacava quem ia sacar dinheiro no caixa eletrônico

Eduardo José Santos Cerqueira, 34 anos, é suspeito de assaltar clientes das agências dos bancos Santander e Citibank na Av. Tancredo Neves, no Caminho das Árvores. Segundo a polícia, nos últimos 15 dias, ele teria roubado, pelo menos, cinco pessoas.

Todas as vítimas foram assaltadas após usarem os terminais de autoatendimento no início da noite. "Ele agia à noite e acompanhado", disse a delegada Maria Selma Lima, titular da 16ª DT (Pituba).

Eduardo foi preso em flagrante por porte ilegal de um revólver calibre 38 e seis munições intactas tipo holly pointer [que explodem ao atingir o alvo]. A prisão foi feita por investigadores da 16ª DT na última sexta-feira, 18.

Detido antes de agir

A delegada informou que Eduardo estava em um carro Fiat Palio azul (JPE-5169) e deu três voltas no quarteirão, antes de estacionar o veículo na agência do Banco do Brasil.

Ele foi preso quando caminhava em direção às agências do Santander e Citibank com a arma na cintura. Além da arma, os policiais apreenderam um leitor óptico, que foi encaminhado para perícia no DPT.

adblock ativo