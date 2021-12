Homem assalta rodoviários e passageiros de ônibus em Amaralina

O ônibus que faz a linha Jauá-Barroquinha foi assaltado por um homem na manhã desta sexta-feira, 8. Portando uma arma de fogo, o homem, que ainda não foi identificado, roubou as pessoas que estavam no ônibus, e logo em seguida fugiu.

O assalto ocorreu às 6h, quando o homem atacou e levou, pertences dos passageiros, dinheiro da cobradora, além de levar o relógio do motorista.

O veículo foi levado para a Delegacia do Grupo Especializado em Repressão a Roubos de Coletivos (GERRC), na Baixa do Fiscal, onde as vítimas do assalto prestaram depoimento.

