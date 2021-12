Homem assalta quiosque de celulares de shopping no centro

Um homem armado assaltou um quiosque de vendas de aparelhos celulares do Shopping Center Lapa, em Salvador, no final da manhã deste domingo, 20. As informações foram confirmadas pela assessoria de comunicação do estabelecimento.

O homem teria entrado no shopping e realizado o roubo por volta das 11h, segundo a assessoria. Após a ação cirminosa, os seguranças tentaram abordar o suspeito, que, na área externa, efetuou disparos e fugiu em uma moto.

Apesar dos tiros, segundo a assessoria, ninguém ficou ferido e também não houve tumulto, já que a ação foi bem rápida e o quiosque ficava próximo a uma das saídas do shopping.

A reportagem de A TARDE entrou em contato com o 18º Batalhão de Polícia Militar, localizado no Centro Histórico, mas não havia informações sobre o caso.

