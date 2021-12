Homem armado é preso após tentar subornar policiais em Salvador

Um homem identificado como Diogo de Oliveira Trindade, popularmente conhecido como "Frustração", foi preso, nesta segunda-feira, 16, por porte ilegal de armas e tentativa de suborno, no bairro de São Caetano, em Salvador.

De acordo com a Polícia Civil, Frustração é suspeito de integrar uma quadrilha com atuação nos bairros de São Caetano e Fazenda Grande do Retiro. Após ser detido, ele teria oferecido R$ 1 mil aos policiais. Com ele também foi apreendido um revólver calibre 38.

Após a prisão de Diogo, a polícia busca identificar outros integrantes da quadrilha que ele integra.

adblock ativo