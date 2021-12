Homem apontado como gerente de facção é preso com drogas e R$ 63 mil

Uma ação conjunta das polícias Civil e Militar da Bahia prendeu o gerente de uma facção criminosa envolvida com tráfico de drogas e homicídios, no bairro de Brotas, na noite desta terça-feira, 5.

Com ele, foram apreendidos R$ 63 mil em espécie, uma pistola, cocaína e um veículo. O homem foi detido na avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô), dentro de um carro modelo Uno, placa OQX-6895. O gerente da facção foi apresentado no Draco, juntamente com todo o material apreendido.

A ação contou com a participação de equipes do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), do Comando de Operações Policiais Militares (COPPM) e das Rondesps Atlântico e RMS.

