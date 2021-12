Homem apontado como comparsa de 'Paulinho Mega' é preso

Foi preso nesta quarta-feira, 15, em Salvador, Bruno Castelar Pinheiro, de 38 anos. Ele é apontado como comparsa de Paulo Roberto Gomes Guimarães Filho, conhecido como 'Paulinho Mega' - suspeito de sequestrar e matar o advogado Ricardo Andrade Melo em 2014 - , em pelo menos dois assassinatos.

Bruno Castelar, que foi localizado quando caminhava na orla da Barra, já havia sido condenado a 22 anos de prisão pelo assassinato do administrador Carlos Alexandre Bezerra, morto a pauladas em fevereiro de 2004. Paulinho Mega, apontado como mentor do crime, e Hugo José da Silva, que está foragido, têm envolvimento, informou a polícia.

De acordo com a titular da Delegacia Territorial de Brotas (6ª DT/Brotas), Maria Dail Sá Barreto, que presidiu o inquérito sobre a morte do administrador quando era delegada na 14ª DT/Barra, o trio sequestrou Carlos e o levou para um quarto de hotel, em Pituaçu, exigindo dinheiro e joias. Carlos foi morto com pauladas na cabeça e asfixiado. O corpo foi abandonado num matagal próximo ao aeroporto de Salvador e só foi encontrado no dia 2 de fevereiro de 2014.

Um outro homicídio praticado nos mesmos moldes também é atribuído a Bruno e seu comparsa 'Paulinho Mega'. De acordo a polícia, as vítimas de Bruno eram seus vizinhos de prédio, um modelo idêntico ao crime pelo qual Paulinho Mega foi preso, quando residia no Corredor da Vitória. Ele será encaminhado ao sistema prisional.

