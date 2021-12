Homem aplica golpe em idosa dentro de agência bancária

Atenta para não ser surpreendida por ladrões que fazem a chamada "saidinha bancária", a pensionista Marlene Maria Barbosa, 64 anos, jamais poderia imaginar que teria seu dinheiro roubado dentro de uma agência bancária, por um senhor que se identificou como funcionário.



Ela teve todo o dinheiro da pensão deixada pelo marido, cerca de R$ 695, roubado na tarde desta sexta-feira, 4, na agência do Banco Itaú do bairro da Calçada, na Cidade Baixa. A intenção dela era sair do banco e ir a uma casa lotérica pagar as contas de água e luz, mas não deu tempo.



"Tirei o dinheiro, guardei na bolsa e saí. Quando já estava na rua, um rapaz me chamou e disse para eu voltar ao banco porque tinha ocorrido um problema no caixa. Ele entrou comigo e me colocou sentada numa mesa e pediu para aguardar", lembra ela.



Neste momento, o homem entrou numa sala e retornou pedindo que ela assinasse um papel em branco, mas diante da sua recusa, pediu que entregasse o dinheiro e esperasse pelo gerente.

"Ele perguntou se eu tinha mexido no dinheiro. Depois, ele voltou com um papel e uma caneta e me deu para assinar. Baixei a cabeça para ler, quando levantei, ele não estava mais", relembra.

Segundo ela, o suspeito é branco, magro, altura mediana, corcunda e aparentava ter uns 60 anos. "Ele estava bem vestido. Estava com uma blusa de cor bege de manga comprida, calça social e gravata. Disse que era funcionário".



Dicas para se prevenir



"Eles se aproveitam da falta de esclarecimento das pessoas para agir. São ousados, bem falantes e andam bem trajados", diz o delegado Marcus Antônio Pavie de Castro, da 3ª Delegacia do Bonfim.



Conforme o delegado, é preciso que alguns cuidados sejam tomados para não cair em golpes como esse. "Em caso de dúvida, é bom procurar o segurança do banco, ele poderá informar quem é que trabalha lá.



Se for possível, no caso de idosos ou deficientes, ir sempre acompanhados de um familiar. Nunca tirar uma importância [dinheiro] grande", orienta Castro.



As imagens das câmeras de monitoramento da agência bancária já foram solicitadas pela polícia.

