Homem ameaça se jogar de passarela na região do Iguatemi

Um homem, ainda não indentificado, subiu no teto de uma das passarelas próximas ao Shopping Iguatemi e ameaçou se jogar no início da tarde desta segunda-feira, 18. O incidente aconteceu por volta das 13h e causou transtornos na região.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi deslocada para o local e conseguiu realizar o resgate. A passarela chegou a ficar bloqueada e gerou um grande congestionamento de pedestres.

De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), parte da pista também foi bloqueada para realizar a operação, Com isso, o trânsito ficou intenso na Avenida Paralela, sentido Iguatemi.

No entanto, mesmo após o incidente, o órgão registra retenção na via. O fluxo de veículos também segue complicado na Avenida Bonocô (sentido Centro) e Dique do Tororó, no entorno da Fonte Nova.

